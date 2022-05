Het was geen roomblanke avond. De Dam stond vol met mensen die iets hebben met de 4 Mei-herdenking, met de traditie dus en niet met wat de superdeugers er op geforceerde wijze van willen maken. En diegenen voor wie die traditie levend is en die leven in die traditie, ja, die zijn nou eenmaal roomblank. Maar dat is een historische bijkomstigheid, die huidskleur, dat is volkomen arbitrair. Vroeger nam je helemaal niet waar dat het gezelschap roomblank was, en dat was ook geen issue, kon ook helemaal geen issue zijn. In elk geval stonden al die mensen er niet omdat ze roomblank zijn, maar omdat ze Nederlanders zijn met een gezamenlijk verleden.