Ik vind het zo dom wat deze mensen doen.

Op deze manier 'racisme bestrijden' is navelstaren 2.0. Je zet jezelf ermee voor lul.

Het voorspelbare resultaat hiervan? Over enkele jaren geeft niemand meer ene reedt om 'racisme'. Het begrip erodeert zó snel, is zó infaltoir, binnen niet al te lange tijd is het volkomen waardeloos geworden. Uit de mode geraakt. En met tegenovergesteld effect in de maatschappij. Want waar je niet over mag praten, gaat een eigen leven leiden, gaat rogue evolueren en zal uiteindelijk welig woekeren in een vorm die pas duidelijk is als het allemaal in de openheid komt. Gaat geen mooi plaatje worden. Maar goed. Wat niet weet, wat niet deert. Het verrassing ei gaat vanzelf een keer open.