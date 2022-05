:

Heb jaren Storm Chasers gekeken en kon me vaak aan hem ergeren omdat ik hem overdreven vond. Seizoen na seizoen werd mij echter langzaam duidelijk dat hij echt geflipt gepassioneerd is over tornado's.

Dan had je zo'n hele caravaan, waar een bijna pensionado achteraan hobbelde met een radar op een vrachtauto, die hier en daar eens wat probes uitzette, met een hoop beelden van laptops en wetenschappelijk geneuzel...

Of een of andere harige kerel die een complete pantserwagen bouwde, met een turret voor zijn iMax camera, want dat was zijn natte droom. In het hart van een tornado filmen. De enige keer dat dat lukte, na jaren en jaren proberen, was het de laatste natte scheet van een kleine tornado.

En dan had je Reed Timmer....

Met een licht beplate SUV, een studievriend die hij zo gek had gekregen om te chauffeuren en een waterdrager op de achterbank, overal, op iedere miniscule draaiing van de wind op af. En als het dan zover was, ze er zo'n beetje middenin zaten, dan had die waterdrager zijn raampje al gesloten tegen inwaaiende zooi en hagel, zat die chauffeur met hoge toeren te stressen dat ze moesten gaan en stond Reed Timmer in niet veel meer dan een zwembroek en een T-shirtje buiten te jubelen over hoe geweldig het was. En maar filmen..