Een Minister van Financiën die bij elf procent inflatie, oorlog in Oekraïne en een gasembargo vanuit Rusland naar Voetbal International gaat kijken... op de vooravond van een recessie kijkt ze niet naar ruwe macro-economische informatie, maar naar wat uitgerangeerde voetballers. Sorry, maar dan heb je onze prioriteiten niet helemaal op een rijtje. Schatje, daar heb je helemaal geen tijd voor.

Maar goed, je bent een raspoliticus en weet zelfs een natte kaars uit te melken.

Als een kind zo blij was je dat het even niet meer ging over Frans van Drimmelen van jouw D66. Het geheime rapport daarover werd pas op de verkiezingsavond bekend aan het slachtoffer, zodat het jouw partijtje geen zetels kostte, je danste op tafel. Het slachtoffer trok vier keer bij jou aan de bel, jij verwees naar jullie advocaten. Nu je dankzij de Volkskrant betrapt bent, heb je spijt.

“Er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen.” (Kaag 2021)

Het OM kan nu plotseling reageren op een anekdote die in 2013 al 22 jaar verjaard was. Deze oude koe gaat uit de sloot, terwijl het OM achthonderd serieuzere zaken jarenlang heeft openstaan. Dit is windowdressing. Deze volstrekt kansloze zaak theatraal oppakken (discretie is toch in het belang van het onderzoek?!), terwijl de meest ernstige zedenzaken met kleine kinderen anderhalf jaar wachten.

We hebben niets geleerd van de zaak Robert Mikelsons. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaf hem een paspoort, ondanks een veroordeling in Letland en Duitsland. Het Ministerie van Justitie gaf hem een VOG ondanks veroordelingen in Letland en Duitsland. De politie Amsterdam-Amstelland bagatelliseerde de eerste aangiften, een moeder werd zelfs veroordeeld voor smaad.

De GGD van Amsterdam rapporteerde regelmatig dat er te weinig medewerkers aanwezig waren, waardoor ze te weinig toezicht op elkaar konden houden, de gevolgen zijn jullie bekend, van de uitgespaarde personeelskosten werd een mooie villa gekocht. Vergeet nooit dat ongeveer honderd kleine kinderen misbruikt werden mede dankzij het falen van vier verschillende ambtelijke molens.

Dan kan je wel door ramen te sluiten alle misstanden uit het straatbeeld weren en alle ellende naar parkeerplaatsen, kelderboxen en motelkamers verhuizen, maar daar is geen enkele dame mee geholpen. Met een bancair cordon sanitaire, registratieplicht en bestuursrecht kan je geen lacunes binnen het strafrecht opheffen. Twee jaar cel voor het uitpezen van een minderjarig meisje, serieus?

Deze ronduit ridicule strafdreiging is eerder keurig in beeld gebracht in de documentaire "de sekspolitie". Roy Dames volgde anderhalf jaar de Haagse zedenpolitie, opbrengst: geen enkele veroordeling. Zedenrecherche is ontzettend arbeidsintensief en eist specifieke opleiding en ervaring. Agenten die eraan beginnen, moeten salaris inleveren. Ons gebrek aan rechercheurs is een keuze.

Ondertussen zien we nieuwe delicten zoals sextortion (inclusief kinderporno), doxxing (inclusief NAW minderjarigen), allemaal mede mogelijk gemaakt door verdachten die een integrale kopie krijgen van hun strafdossier, inclusief beschamende foto's, adressen en aangiften van slachtoffers. Het is logisch dat de aangiftebereidheid laag is, de politie wijst op deze criminele consequenties van een aangifte.

Ik ben niet tegen inzage, maar waarom krijgt een verdachte zijn eigen integrale kopie? Vroeger mocht een verdachte hooguit met de hand overschrijven. Waarom is publiceren niet strafbaar? Het is makkelijk een pixel, leesteken of letter uit het dossier om te gooien, en daarmee aan te tonen wie verantwoordelijk is voor het uitlekken, en dat te vervolgen. Waar is de bescherming van slachtoffers?

Dankzij de falende strafrechtketen zochten slachtoffers hun toevlucht bij het programma BOOS. Binnen drie maanden start het strafrechtelijke onderzoek naar vier daders, het kan wel. Staatssecretaris Uslu riep toen John de Mol op het matje, terwijl ze commerciële televisie niet betaalt. Dezelfde Uslu mag nu uitleggen wat ze wel of niet wist over MeToo binnen haar D66.

John de Mol werd verketterd omdat hij vrouwen vroeg zich te melden. Een stukje victim blaming, want het ligt niet aan vrouwen dat ze worden lastig gevallen. Dat John de Mol ook aangaf wat Talpa aan preventie deed, en dat direct wilde evalueren en verbeteren, werd vergeten. ITV studios wist dit al langer. Dit vraagt om onafhankelijk onderzoek, helaas hebben we geen onafhankelijke rechercheurs over.

Natuurlijk moeten we proberen via preventie te borgen dat niemand last heeft van seksueel geweld. Probleem is alleen dat nu repressie zo sporadisch is, dat de illusie ontstaat dat dit allemaal mag. 2000 meldingen, 129 veroordelingen op ruwweg 100.000 verkrachtingen per jaar werkt niet. Een pakkans van een promille wordt door de gemiddelde hufter compleet verwaarloosd.

Geachte politici, justitie en politie,

Jullie systeempje faalt zo extreem dat het grenst aan gedogen.