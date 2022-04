Ja sorry hoor, maar nog één keer over Homeland Security's nieuwe cheffin Anti-Desinformatie

Alles is verschrikkelijk en ja dat verdienen we ook. Maar dan heb je onderstaand dat stamelende kadaver van een Biden (kan-ie niks aan doen, probeert u maar eens POTUS te zijn op uw 79e) dat natuurlijk helemaal niks zelfs kan, beslist of weet. En dat zijn team dan de bovenstaande TikTok/Twitter-persoonlijkheid Nina Jankowicz met een boek te pushen ("How To Be a Woman Online") installeert als HOOFD van het nieuwe Homeland Security Disinformation Governance Board. Daar schreven we donderdag al over, maar toen hadden we het bovenstaande filmpje nog niet gezien.

Het is een infantiel-theatrale thirty something die zichzelf véél te graag haar eigen gelijk hoort bezingen, en dat is allemaal niet erg. Maar dat soort half-tamme crazy eyes horen simpelweg niet thuis aan het hoofd van een nieuw """anti-desinformatie"""-orgaan van een Amerikaanse inlichtingendienst. Cooper the White House intern was leuk omdat het louter een media-personage zonder werkelijke functie was. Nina is een heel ander verhaal.

En dat staat nog even los van dat Homeland Security helemaal geen Disinformation Governance Board zou moeten hebben, omdat dit überhaupt geen overheidstaak is, laat staan van een inlichtingendienst die na 9/11 door Bush is opgericht om verdere terroristische aanslagen te voorkomen.

Alles aan de benoeming van Nina Jankowicz is even dissonant als onuitstaanbaar en het degradeert alles. Nina's TikTok zit overigens achter een slotje, dus niemand weet of die afgrond terug staart.

Toen was ze nog tegen d'r huidige baan, maar het maakt allemaal ook niet meer uit

Dit is gewoon mishandeling (vanaf 0:18)

Nog steeds d'r pinned tweet. Heel normaal voor baas v orgaan Homeland Security

is zo

Alles is verschrikkelijk