Kijk, hier zie je gebrainwashte jongeren in de Gen Z.-leeftijd andermans bezit vernielen, met een hersengolfloze 'ik had dit liever ook niet gedaan'-houding alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat hun maatschappijvisie onmiddellijk en per direct moet worden uitgevoerd, want anders zijn ze genoodzaakt je nering naar de tering te slaan met noodhamers en de boel te bekladden met (ongetwijfeld ontzettend milieu-onvriendelijke) verfspuitbussen. Dit krijg je dus van een allesomvattend massamedium - het internet, of toch de televisie? - dat dag in dag uit wordt volgepompt met waanideeën over het einde van de wereld, onderwijspakketten over het einde van de mensheid en de morele plicht die politici bij het gepeupel proberen in te prenten om beiden te voorkomen. Generation Z. Van Zombie. De generatie die zo veel selfies heeft gemaakt dat ze denken dat de aarde om hun middelpunt draait. Wordt nog eens de lont in het kaarsvet kruitvat voor World War Z. En nee, bleke sojasabbelende quinoawrat van een postmoderne kutpuber, dat is geen ouwemannenpraat van een stel boomerbloggers die nog op benzine rijden. Dat is een verwijt aan het altoos toenemende narcisme van de ideologisch gehersenspoelden, die ten koste gaat van de vrije liberale levenskeuzes van het individu. En nu oprotten, we moeten tanken, en bier halen. En kaarsen. Nee niet voor vreemde jarenzeventigseks. Voor als de stroom uitvalt, gekkie.