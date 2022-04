D66 zit vol met dat soort clowns. De do as I say not as I do partij. D66 is bij uitstek de partij voor theoretici en intellectuelen - de groot stedelijke globalistische elite, boek- en schriftgeleerden. Maar aan doorleefde filosofie, moraal of ideologie is een schrijnend gebrek.

Oftewel de meeste D66ers gaan hopeloos op hun bleke muiltjes als de theorie de werkelijkheid ontmoet. Het zijn toch een beetje de kneusjes en de betwetertjes wie niets menselijks vreemd is, de kinderen van de rubberen tegel maatschappij, waarin de ánder altijd fout is maar nooit de realisatie dat je zelf ook een onvolmaakt wezen bent.

Oftewel, dat je in staat bent om datgene te doen waarvan je gruwelt, maar dan ‘is het anders’.

Maw D66 zit vol met variaties op Kaag met of zonde tietjes.