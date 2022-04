Dat van die roltrappen snap ik nog een beetje.

Het moet in de 21e eeuw toch mogelijk zijn een om een roltrap te maken die alleen draait als er ook echt iemand op staat.

"An escalator can never break: it can only become stairs. You should never see an Escalator Temporarily Out Of Order sign, just Escalator Temporarily Stairs. Sorry for the convenience."

Mitch Hedberg