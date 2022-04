Man, man, man, wat een berg treurnis in één verhaal van vier Oekraïne-gangers. Van het overmoedig opzeggen van de baan en verkopen van het huis om met drie volstrekt vreemden in de auto te stappen om te Call of Duty'en tegen de Russen tot het ontdekken dat één van de wannabe G.I. Joe's niet de militaire ervaring bezit die hij claimt en het na drie kwartier (!) in een Oekraïens kamp al de Mitsubishi naar huis pakken omdat iemands moeder ziekjes is. Om nog maar te zwijgen over de spontane PTSS bij het horen van het eerste luchtalarm. Kom je dus een dag na je grote afscheidsfeest weer thuis en is het ergste wat je hebt meegemaakt de gespannen sfeer in de auto. En dan toch al overwegen om een Oekraïense vlag op je arm te tatoeëren, want jullie waren er mooi wel. Kijk je vervolgens in de Telegraaf voor je gênante faalverhaal is ook je auto nog paars gefotosoept. Paars! Alsof je in een Barbapapa op vier wielen naar Oekraïne bent gereden. Alsof de verslaggever het verhaal nog niet belachelijk genoeg vond en er daarom een digitaal schepje bovenop deed. Wat een treurnis.

