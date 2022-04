Een belangrijke waarschuwing op deze Witte Donderdag voor alle mannen (mag dat nog, of is dat penispersonen tegenwoordig?) die zich blauw trekken aan die paarse praalpaal: die activiteit is gevaarlijker dan we al dachten. Naast het risico op polsblessures, armverzuring en de mogelijkheid dat iemand binnenkomt, zijn nu ook uw longen in gevaar. Vraag maar aan die Zwitser die op de intensive care belandde omdat hij tijdens een snoeiharde sjorbeurt lucht in de holte tussen zijn longen kreeg. Iets dat in zeldzame gevallen kan gebeuren bij zware arbeid of intensief sporten, maar volgens de wetenschappers in Science Direct nooit eerder is vastgelegd als het gevolg van furieus fappen. Al sluiten we niet uit dat eerdere patiënten gewoon beter waren in smoesjes verzinnen. Maar zo hebben we er weer een onredelijke angst bij in deze toch al zo gevaarlijke wereld. Is er dan niets meer waar we ons aan vast kunnen klampen in deze onzekere tijden? U bent dus gewaarschuwd als u dit Paasweekend nog aan uw eigen kruis gaat spijkeren: een beetje rustig met de Passion.