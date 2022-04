Onze Overheid, die Zuidas-miljarden van oligarchen lekker ongemoeid laat, heeft allerlei sancties tegen Rusland ingesteld vanwege hun agressieve aanval op de natiestaat Oekraïne. Dat is zowel begrijpelijk als een zwaktebod, want het verlegt de financiële lasten naar derden (namelijk: bedrijven en burgers). Omdat we leven in een GLOBALISTISCHE WERELD, waarin wij van het westen Coca-Cola, Heineken en andere frisdrankjes voor bij de Big Mac richting de Russen sturen en de Russen op hun beurt gasbellen onze kant op blazen, zitten we nu met het probleem dat sancties nogal snel in je eigen bakkes kunnen boemerangen. Want Heineken en Coca-Cola kunnen heel vroom hun producten (tijdelijk) uit de taps & schaps van de stripclub en supers schrappen, maar omdat wij zo nodig een energietransitie willen en die behoorlijk aan het verkloten zijn door oorzaak & gevolg door ideologie te laten sturen in plaats van door de realiteit, zitten we nu met te weinig kerncentrales om ons aan te warmen, te bidden dat de gasreserves niet opraken vanwege onverwachte aprilsneeuw. En ondertussen knallen energieprijzen (en daarmee inflatie) door het systeemplafond. Hoe lost Mark Rutte dat op? Nou gewoon, helemaal NIET. Bedrijven gaan maar lekker kapot als ze de knop niet om kunnen zetten. En daar is Matthijs "Kwartje van Kiev" Bouman het natuurlijk hélemaal mee eens. De mens gaat niet kapotdood aan klimaatverandering, maar aan het dodelijke elan van deze bestuurscultuur. Het "einde van de geschiedenis" was in de jaren '90 al, de toekomst die de globalisten wilden is eindelijk hier. Ironisch genoeg stond in dat boek over het einde aan de Koude Oorlog geen voorspelling over het autocratische klimaatbeleid van de Oorlog tegen De Kou.

You will heat nothing and you will be cold