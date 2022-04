Grip 1 in Amsterdam-Noord (bij de Noorder IJdijk) en ook gedoe in Monnickendam, zeg maar de grachtengordel van Amsterdam-Noord. Aan de Amsterdamse Noorder IJdijk was er het gevaar dat woonboten los zouden komen - de brandweer kwam in actie en rond 02.30 uur vannacht kon iedereen weer rustig slapen. In Volendam dreigde het water van het Markermeer over de dikke microfoon van Jan Smit te klotsen. Het water spoelde 'over de dijken' en in de kelders van de palingvreters. Ramptoeristje spelen in de haven kan hier. En dan tot slot het allerergste: de houtvoorraad van Laura Bromet wordt aangevallen door het water. Ligt het net zo lekker in de wind te drogen zodat de vochtigheid daalt tot onder de 20%... KOMT HET WATER. Gerrit Hiemstra heeft nog niet gereageerd. Houd u veilig mensen.

