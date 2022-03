Prima Linda.

Maar ze dan wel stuk voor stuk laten blijven (zitten) als ze willen blijven (zitten) waar ze nu zitten.

Bij jou dus.

En dus ook steeds weer nadat er tientallen "ik wil blijven-procedures" in hun naam zijn gestart als ze niet (meer) weg willen gaan.

Bij jou dus.

Want zo gaat het al jaren hier, in het echie , in dit (al behoorlijk overvolle) vluchtelingenland.

(Of dacht en verwacht je wellicht zelf , of is er door je team bij je ingefluisterd : Met dit type vluchtelingen kan er weinig misgaan. Die vluchten net ais Jeroen vanzelf weer weg als ik ze zat ben. Is goed voor je imago. En zo?)