Joehoe daar zijn we weer! Mark Rutte op bezoek bij zijn goede maat Recep Tayyip Erdogan, die eerst niet onze vriend was, toen weer wel, toen weer niet en nu weer wel, want elders in Europa hebben we problemen met een nog grotere zak. We hebben nog een mooi overzichtje (van Abdullah Supertürk) waar hij en zijn makkers ons allemaal voor hebben uitgemaakt. Nederlanders zijn: nazi-overblijfselen, fascisten, babysnatchers, organenjatters, racisten, terroristen, onderdrukkers, vijanden van de islam, vijanden van Turkije, kannibalen, bandieten, Kim Jong-Uns, honden, apen, enz. - hele lijst hieronder. En nu klimt onze Mark weer bij die draak op schoot. Doe je wel een beetje streng, Marrrrrk?

HOI MARK HOI RECEP TAYYIP