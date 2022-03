Waar echte doden door nalatigheid zijn gevallen is diepzwart, die hele avondklok dat in die context noemen is populistisch gezeik en gewoon FVD-achtig gelul. Damn if you do, damned if you don't, beste stuurlui, et fucking cetera.

Hugo is wel een lul, en had daar nooit moeten zitten, sterker nog, hij had dat zelf moeten inzien maar was verblind door whatever hem drijft daarom is ie een lul. Ijdelheid denk ik.

Net alsof ie ook verstand van wonen heeft, dat gaat ie nu ook maar doen, de man kan wer-ke-lijk alles, ik stuur mijn kinderen ook naar de Pabo en de Sascha schoenen straks.