Allermooiste aan die klote-oorlog is dat we in our time nog een einde meemaken van die verschrikkelijke patatfriet-discussie. Want de zonnebloemolie raakt ergens in mei op, en dan is het gebeurd met de frituur. U dacht natuurlijk dat die patatten ouderwetsch in ossewit gebakken werden, maar dat is reclame - de hele wereld draait op cheap ass corrupte oligarchenolie uit corrupt Oekraïne waar ze de corrupte zonnebloemolie in corrupte biolabs bijmengen met nog goedkopere importshit uit China zodat de Derk Sauertjes van deze wereld op een nog groter megayacht mogen meevaren naar St. Maarten. Nou ja, vaarwel dan maar goedkope Princess-frituurpan van de Blokker uit China. Misschien kan een bekende Nederlandsche elektronica-fabriek in de regio Eindhoven ofzo AIRFRYERS gaan maken.