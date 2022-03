1mio huizen in 10 jaar.

Plus (snel)wegen, winkelcentra, busbanen, sporthallen etc.

Boeren zien de bui al hangen en kiezen eerder voor verkoop.

Bevolkingsgroei, minder aanbod.

Voedselschaarste.

Dit gaat toevallig over mijn gemeente, sterker nog, om de hoek.

nos.nl/l/2420799

Het stuk grond waar huizen zouden kunnen komen, is verkocht door een ouwe koeienhandelaar.

Heijmans heeft de boel gekocht op de gok.

Vooralsnog kan Heijmans niet aan de slag, want bewoners zijn tegen.

Allemaal hebben zij kinderen die straks óók ergens willen wonen, maar helaas voor hun, niet in de achtertuin van Ma & Pa.

Oplossingen als een verdieping op de sporthal, bedrijven uitkopen of elders bouwen( in andermans achtertuin), zijn haast bezopen te noemen.

Die andere bouwlocatie is het oude Hessingterrein.

Vroeger een Autobedrijf voor héle dure auto’s.

Speelt al iets van 15 jaar, zolang staat die zooi al leeg.

Het bedrijf Hessing ging naar de A2 Leidse Rijn en is daar naar de klote gegaan.

Het plan was Park Bloeyendael met zeer luxe huizen.

Hessing had er miljoenen in gestoken.

Nu blijft het een afbraakzooi.

Waarschijnlijk zijn er tig van dit soort verhalen in Nederland.

Die miljoen huizen gaan er nooit komen.

Teveel belemmering in de besluitvorming.