Hebben ze dat ook nog van ons afgepakt. Volgens het CBS waren Wij De Nederlanders in 2021 een stuk minder aan het snotteren en hoesten dan drie jaar eerder, toen alles gewoon nog mocht. Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar per twee maanden (huh? ja ze vroegen dus elke keer aan iemand of ie de afgelopen twee maanden nog last had gehad, red.) gemiddeld 30,1% van de mensen last had van "verkoudheid, griep, keelontsteking of voorhoofdsholteontsteking". In het vrije jaar 2018 was dan 41,3%. Er was dus geen griepje! Of juist wel een griepje, maar dan dus dat dat juist niet een griepje was. Of is het aantal klachten alleen maar gedaald omdat er nog wel mensen MET de griep waren, maar niet DOOR de griep? Sorry CBS, wij zijn even zelf onderzoek aan het doen!