Ja, ik heb vanmorgen dat artikel in de Volkskrant over de Nederlandse 'houding' over vluchtelingen gelezen. Geschreven door de 'usual suspects': Thea Hilhorst, Nanda Oudejans, Leo Lucassen, en Eduard Nazarski. Ik had alleen van die Oudejans nog nooit gehoord. Maar het is wel typisch dat de 'pleitbezorgers' van 'opvang' van een praktisch ongebreidelde stroom asielzoekers en vluchtelingen weer alle ruimte krijgen in de krant (Valt me ook al jaren op mbt de discussie over het wel of niet 'ophalen' van die ISers in Syrië; alleen voorstanders ervan komen in de MSM aan bod).

Lucassen maakt het weer het bontst: strooit weer kwistig met termen als xenofobie en islamofobie, en dit:

"waarin met name vluchtelingen uit islamitische landen of met een andere huidskleur, ten onrechte, als een grote culturele bedreiging worden afgeschilderd."

Hoezo is dat ''ten onrechte''? In de opvatting van Leo wellicht, maar daar valt toch echt wel het een en ander op af te dingen, gezien onze ca 50- jarige ervaring met de islam in Nederland.

Anyway, ik ben zelf al jaren voorstander van opvang in de regio, omdat Nederland met 17,5 miljoen inwoners op dat hele kleine stukje aarde VOL is (dat Wilders hetzelfde zegt, maakt het niet per se onwaar). Nu zie ik links en rechts de laatste dagen al Gutmenschen beweren dat Nederland in het geval van de Oekraïners 'de regio' is, maar daar ben ik het niet mee eens.

Hoezeer ik ook begaan ben met de Oekraïners, ik hoop dat ze het redden, en ik vind dat ze met alle mogelijke middelen - economische en financiële boycots van Rusland; alles, behalve daadwerkelijke militaire inmenging - gesteund moeten worden, indien Oekraïners hun land ontvluchten en dus 'oorlogsvluchtelingen' worden, is het feitelijk gewoon zo dat ze in één van de buurlanden - Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië - uit Poetins bommen- en kogelregens zijn, en dus 'veilig' zijn. Er is geen enkele reden om door te reizen naar Nederland. De enige uitzondering die ik kan bedenken is dat er hier al familie woont waar ze voor de duur van de oorlog kunnen intrekken, ze geen asiel aanvragen, en ze niet ten laste van de belastingbetaler komen. Maar als je dit dan leest in de VK van gisteren:

"Wat brengt Oekraïners dan toch naar Ter Apel? 'Internet', zegt de vrouw van Vladykin resoluut. Familie in Nederland hebben ze niet, maar via het internet wisten ze te achterhalen dat mensen hier goed Engels spreken. 'We zijn opgeleide mensen. We willen graag aan de slag."

Ja sorry, hoor, maar dan zijn deze Oekraïners van oorlogsvluchteling toch geëvolueerd tot economische migranten, die hopen zich permanent in Nederland te vestigen, net als al die andere asielzoekers, die hierheen komen met het idee hun levensstandaard een enorme boost te geven.

"Als inderdaad enkele miljoenen mensen Oekraïne gaan ontvluchten, dan zullen Polen en Hongarije, tot nu toe mordicus tegen herverdeling, bij andere landen aandringen op het overnemen van een aantal mensen. Misschien leidt dat eindelijk tot praktische en rechtvaardige afspraken over verdeling van alle vluchtelingen.''

Zegt Nazarski in het VK artikel. Lijkt me op zich redelijk, maar ik plaats daar twee kanttekeningen bij: 1) ik vind het eigenlijk wel OK dat de zg Visegrad landen, die al vele jaren weigeren asielzoekers en vluchtelingen op te nemen, nu een keer 'hun' portie voor de kiezen krijgen. En 2) Als er herverdeeld gaat worden, moeten die Oekraïense oorlogsvluchtelingen herverdeeld worden vanuit opvangplekken/kampen in de vier buurlanden waar ze zitten. Het kan niet zo zijn dat die vluchtelingen weer zelf gaan bepalen in welk West-Europees land ze het liefst zitten, zoals die mensen die ik hierboven kwootte, die op de bonnefooi naar Nederland doorreizen en hier zo snel mogelijk ''aan de slag'' willen.