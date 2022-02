De Koude Oorlog (1945-1991) was best wel klote. Behalve voor de oligarchen van de popmuziek, die superyachts bijeenharkten met halfgare cold war songs. We noemen een Doe Maar (Voordat de bom valt), we noemen een Frankie Goes to Hollywood (When Two Tribes Go to War) en verder U2 (New Years Day), Nena (99 Luftballons) en natuurlijk The Bruce (War) en Billy Joel (Leningrad). De Roman Abramovitsj van die tijd was Sting met het lied Russians uit fukking 1985. Zeikender alsdan dit is muziek nimmer gemaakt, en dankzij Guy Verhofstad, Joshua Livestro en Mark "inlegvel" Rutte jankt het nu -37 jaar later- weer door den ether. En dat allemaal omdat u niet naar GeenPeil wilde luisteren! Zelfs het neutraalste radioprogramma van de Nederlandse Publieke Omroep (Langs de Lijn) draaide het nummer des zondags tijdens FC Hotseknots - SV Kluitje. Nu ja kijk zelf maar. Zet de Youtube-comments op "nieuwste eerst" en aanschouw het gehuil en gejammer anno 2022. Eigen schuld.

