Even uw aandacht voor een berichtje van ons patrouilleschip Zr.Ms. Friesland opdat we onze strijders in de Caribische zon niet vergeten. Die wisten ten zuiden van Curaçao een drugstransport te onderscheppen. Dat logge patrouilleschip haalde natuurlijk niet die snelle speedboot vol Gordonpoeder in, maar gelukkig hebben we daar de FRISC voor. Een paar motiverende waarschuwingsschoten later besloten de wannabe-Escobars eieren voor hun geld te kiezen en de cokebalen overboord te smijten. De Friesland droeg de 224 kilo aan neusversnapering over aan de kustwacht, die zo een overwinning kon tonen op het moment dat staatssecretaris van Huffelen net haar Frequent Flyer-score aan het opkrikken was. Dat de snelvarende smokkelaars na het droppen van de handelswaar wisten te ontkomen negeren we voor het gemak even en ook over het feit dat een ruim 100 miljoen euro kostend marineschip misschien een beetje overkill is voor het vangen van een paar kilo neuskruit zullen we het maar niet hebben. Nee, dit vieren we gewoon als een grote overwinning op de drugshandelaren die voor elke onderschepte kilo tien kilo wel in het reukorgaan van de eindgebruiker krijgen en waar de winsten nog immer stratosferisch hoog liggen. Maar zeg vooral niets over een druppel op een gloeiende plaat, want dan verpest u de feestsfeer.

Helemaal trots