Daar Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) afgelopen week getroffen werd door het coronavirus nam ondervoorzitter Martin Bosma (PVV) de honneurs waar. Woensdag mocht hij meteen aan de bak met het debat over de strijd tegen het coronavirus. Een debat dat prompt een uur eerder dan gepland was afgelopen daar het met strakke hand geleid werd door de PVV'er.

Bosma was zelfs hoorbaar aan het grommen

Eén van de redenen daarvoor was dat Bosma op een heel andere manier omgaat met bijvoorbeeld notoire stoorzender Gideon van Meijeren (FvD) dan Bergkamp. Vorige maand liet die laatste een coronadebat volledig ontsporen na opmerkingen van Van Meijeren. Bosma heeft een andere werkwijze. Nadat Van Meijeren zijn pijlen had gericht op onder meer OMT-chef Jaap van Dissel ("Leugenaar!") liet Bosma een volgens Van Meijeren 'tierende' minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) Van Dissel en zijn andere ambtenaren verdedigen.

Vervolgens wees de ondervoorzitter Van Meijeren terecht met een "U krijgt het woord, maar iemand die niet aanwezig is, uitmaken voor leugenaar is wel heel erg over het randje. Ik verzoek u om dat niet nog een keer te doen." En "De minister is niet aan het tieren." Tijdens die uitwisseling tussen Van Meijeren en Kuipers was Bosma zelfs hoorbaar aan het grommen in zijn open microfoon om zijn ongenoegen over het optreden van de FvD'er te uiten.

Zou Bergkamp thuis hebben meegekeken?

Deze strategie werkte, want uiteindelijk droop Van Meijeren af. Bergkamp had er allang een meta-debat van gemaakt met schorsen en toestanden, vermoedelijk net zoals in januari eindigend in totaalchaos. Bosma wist de situatie echter te beheersen met strenge tikjes op de vingers, ondervond ook fractiegenoot Fleur Agema. Daarnaast kreeg Pieter Omtzigt ook een schrobbering toen hij in eerste termijn gelijk een motie in wilde dienen. PVV-leider Geert Wilders doet dat om de haverklap, ondervoorzitter Bosma houdt daar echter niet van, liet hij Omtzigt weten (Bosma is sowieso van de motie-hygiëne, ondervond ook FvD'er Pepijn van Houwelingen een dag later).

De manier van leiden van het Coronadebat viel ook in goede aarde bij Tunahan Kuzu (DENK) die zich aan het begin van zijn tweede termijn expliciet tot Bosma richtte: "Voorzitter, dank u wel. Ik dank de minister voor de antwoorden die hij heeft gegeven in de eerste termijn. Ik dank u ook voor het voorzitten van dit debat." Het tekent de kracht en kwaliteit van Bosma als ondervoorzitter; DENK en PVV zijn bepaaldelijk niet de beste vrienden. Teken aan de wand; zou Bergkamp thuis hebben meegekeken?

Het is een structurele janboel sinds Bergkamp de voorzittershamer hanteert

Van links tot rechts kan Bosma in de Nationale Vergaderzaal al jaren rekenen op positieve kritieken als ondervoorzitter. Maar ook daar buiten bleek deze week, zoek maar eens op Twitter op de combinatie 'Martin Bosma' en 'verademing'.

De Kamer zou afgelopen week ook debatteren over de notitie van Bergkamp genaamd 'Gedrag en omgangsvormen tijdens de debatten in de Tweede Kamer' maar dat debat is uitgesteld tot ze weer beter is. Maar is er eigenlijk wel een probleem met die omgangsvormen? Incidenten waren er altijd wel, maar het is een structurele janboel sinds Bergkamp de voorzittershamer hanteert. Zakelijke en professionele debatten kunnen dus wél, bewijst het voorzitterschap van Bosma deze week.

Ordinaire koehandel tussen Mark Rutte en Sigrid Kaag

We weten al lange tijd hoe we in deze toestand verzeild zijn geraakt. Door ordinaire koehandel tussen Mark Rutte en Sigrid Kaag werd die andere uitstekende Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) middels een gemene zaak vervangen door Bergkamp. En Bosma zal nooit Kamervoorzitter worden want zoals hij mij destijds vertelde: "Diversiteit en inclusie gelden nu eenmaal niet voor PVV’ers."

En zo werd de natie vorig jaar een aantoonbaar slecht functionerende Kamervoorzitter in de maag gesplitst die met haar notitie vooral bezig is met navelstaren (en verbloemen van eigen falen) terwijl het de grondwettelijke taak van de Tweede Kamer is om de regering te controleren en niet zichzelf.

Kamer, kabinet en kiezer mogen zich in de handjes knijpen met de Ondervoorzitter des Vaderlands. Volgende stap: 'nieuw elan' betekent ook Martin Bosma als Kamervoorzitter.