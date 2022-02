Hillary Rodham Clinton duikt weg voor vragen over haar inbreken in de servers van Trump Tower en White House in 2016 om een fake Trump-Rusland connectie te creëren. Heel Amerika praat erover, een groter schandaal dan WaterGate, maar ik zie op GeenStijl er niks over veschijnen. Ik mis het wel. Moet nu alles in het Engels lezen op Daily Mail. Fotoke van Chelsea staat erbij, ze is een stuk slanker geworden. Maar Hillary kijkt boos man.

En in De Telegraaf staat het al, dat de Consumentenbond een detectivebureau heeft ingeschakeld om klagers van het failliete Energieflex te royeren als lid van de Consumentenbond. Zware dingen zijn dat, advies van de bond pakt helemaal verkeerd uit. Kan ik ook niks over lezen. Ik heb geen recht van spreken want de redactie kan ook niet alles. Zodra mijn AOW uit Suriname vrijgegeven wordt kan ik misschien een keer wat lappen en een kroontje krijgen. Maar anders is het wegwerppallets zoeken en tot kachelformaat zagen, en zelf het dak op de schoorsteen vegen, want bruin kan het niet trekken. Wat een mooi uitzicht heb ik dan op de buren als ik over de nok kijk.