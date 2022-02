Lieve wappies en medemensen,

Hier even een berichtje van jullie geliefde/gehate reaguurder Gulliver (RIP). Na twee jaar eenzame zelfopsluiting vond ik het mooi genoeg geweest en ben ik 8 januari op een vliegtuig naar Ecuador gestapt. En om maar meteen met de Vakantieman in huis te vallen: Het is hier fantastisch!

Na alle ellende die het virus met name in de eerste periode in dit arme land had aangericht, had ik verwacht dat de mensen wanhopig waren en het toerisme verwoest, maar niets is minder waar. De mensen zijn nog vriendelijker dan bij mijn eerste langdurige bezoek aan dit prachtige land en zijn blij om weer buitenlanders te kunnen begroeten. Er is hard gewerkt om toeristische trekpleisters op te knappen en zijn nieuwe bezienswaardigheden gecreeerd.

Verouderde horeca en verblijven zijn verdwenen en er zijn prachtige nieuwe restaurants, disco's en hostels voor in de plaats gekomen. Mijn eerste halte na de 12 uur lange vlucht van Amsterdam naar Quito was het prachtige stadje Banos, dat op 1500 meter hoogte op een actieve vulkaan in de Andes ligt. Ik heb hier in het verleden bijna 2 jaar met veel plezier gewoond en heb er nog veel vrienden en bekenden. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar ik alleen nog familie heb.

Mijn sociale leven in Nederland speelde zich in de kroeg en coffeeshop af en toen deze werden gesloten was mijn sociale leven morsdood. Soms sprak ik wekenlang alleen met een kat die mij dagelijks bezocht, maar had ik wel veel contact met mijn vrienden in Ecuador. Het voelde dan ook als een warm bad om weer onder de mensen te zijn, uit eten te gaan en aan een bar te hangen.

Na een weekje Banos ben ik samen met Alejandra, voor wie ik tijdens het begin van de pandemie een Gofundme! heb georganiseerd, naar de kust vertrokken en na een 13 uur lange busreis kwamen we aan in het kleine paradijsje Ayampe, waar ik mijn eerste jaar in Ecuador ben gebleven. In Ayampe zag ik het zelfde als in Banos. Veel nieuwe hostels en restaurants en hoopvolle mensen die met de toekomst bezig zijn en geloven dat snel alles beter zal worden. Banos en Ayampe hebben echter wel het geluk dat deze plaatsen ook door Ecuadorianen worden bezocht en niet alleen door buitenlandse toeristen.

Na Ayampe zijn we vertrokken naar een van de hoogste actieve vulkanen ter wereld, de ruim 5 kilometer hoge Cotopaxi. Terug naar een prachtig verblijf op 3500 meter hoogte met uitzicht op de besneeuwde top van de vulkaan. Lopen, slapen en blowen in een hele uitdaging op deze hoogte maar het is iedere hap naar adem waard.

Terwijl ik dit schrijf ben zijn we weer terug in Banos en staan we op het punt om richting de Amazone te vertrekken. Dit wordt voor mij een nieuwe ervaring om dat ik in het verleden alleen langs de grens van de Amazone en de Andes heb gereisd. De komende dagen gaan we naar een natuurreservaat en een inheemse stam. Eens kijken of Gulliver de Indianen kan leren blowen....

Officieel heeft Ecuador zeer strenge COVID maatregelen getroffen. Mondkapjes zijn in alle openbare plekken verplicht en bij winkels, horeca, openbaar vervoer en toeristische plekken moet men een vaccinatiebewijs kunnen tonen. Vreemd genoeg wordt dit enkel gehandhaafd bij de supermarkten en natuurparken. Bomvolle disco's en kroegen komt iedereen zonder bewijs naar binnen, maar bij de ingang van een prachtig strand in nationaal park en de supermarkt moest ik mijn vaccinatiepapieren tonen...

De mondkapjes hangen bij de meeste mensen als een talisman om de nek, maar zodra er iemand in de bus een keer hoest worden ze direct opgezet. Als reiziger merk je momenteel vrijwel niets meer van de pandemie en de maatregelen. Het enige verschil met vroeger is dat je 72 uur van te voren even een wattenstaafje in je neus en keel moet laten steken en je tjidens de vlucht een mondkapje moet dragen. De prijzen van vliegtickets zijn momenteel een stuk lager dan voor de pandemie, maar dit zal ongetwijfeld snel veranderen.

Ik kan dan ook iedereen die door de lockdowns en andere maatregelen is vereenzaamd, verstramd of verzuurd van harte aanraden om zo snel mogelijk een reis te boeken en de koffers te pakken. Een beter medicijn dan te ontdekken dat de wereld en het leven nog steeds prachtig is bestaat er niet.

Groetjes Gulliver

