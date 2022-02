Politici buitelen over elkaar heen om als eerste het lintje door te knippen. Ze willen allemaal als prins carnaval de polonaise starten. Alles mag weer, tegen iedere prijs! Rutte4 staat op 52 zetels in de peilingen, net zoals bij Boris Johnson mag u alles, zolang zij maar in het zadel blijven. Geef het volk weer een avondje stappen en probeer als politicus daar jouw gezicht en jouw partij aan te plakken.

De snelheid is onder de Haagse kaasstolp ongekend wispelturig. 3G, 2G en 1G zijn allemaal maatregelen die we twee jaar lang goed konden gebruiken, maar ons parlement pas in stemming brengt als er een mildere variant rondgaat. Dat wordt onherroepelijk een grote flop, zodat tegen de tijd dat de maatregel wel noodzakelijk is, deze nooit meer op een meerderheid kan rekenen.

Ze willen allemaal als Canadees op een Jeep de bevrijder van Nederland zijn, zonder een dag te vechten. Het zijn allemaal zelfbenoemde generaals die vooraan deze triomftocht de overwinning vieren. Kijk je goed op hun uniform, dan zie je geen bloed, zweet of tranen. Je ziet geen modder, zelfs de vouwen vanuit de verpakking zitten er nog stijf in. Stolen valor noemen ze dat.

Ze vergeten even de mensen die offers gebracht hebben, of mensen die in de frontlinie gestreden hebben. Voor medici die dankzij werk zonder de juiste bescherming of de juiste informatie nog steeds ziek zijn, volgt na twee jaar sukkelen met je gezondheid de kans om al je spaargeld op te eten, afgesloten met een enkeltje bijstand. Ja, zo gaan we de personeelstekorten in de zorg te lijf!

Ze vergeten ondernemers die nog jaren mogen bikkelen om alle schade en schulden te compenseren. Tot en met de deltavariant had u met een coronapas bij hun kunnen stappen. Een maand later boosteren kostte winkeliers, restaurateurs, kasteleins en u een warme, gezellige kerst. Twee jaar besluiteloosheid leidde tot nodig langere lockdowns.

De meest epische daarvan werd veroorzaakt door de “ Dansen met Jansen ” ministeriële desinformatie. Geen enkel vaccin werkt direct, en Jansen bleek minder fantastisch te werken. De mooiboy met schoenen verneukte met een soundbite het festivalseizoen van 2021. Als u gaat googlen op Hugo de Jonge, hoop ik dat u de rest van uw leven op onderstaand fallussymbool stuitert:

De enige keer dat ons reproductiegetal boven de drie is geweest, was dankzij bewust foutieve informatie vanuit de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 19 juli 2021 piek in positieve testen, 1 augustus start plateau kliniekbezetting. Daarom hoop ik dat we niet dankzij premature beslissingen weer vastlopen. Alles moet open, als eerste de archieven van de Rijksoverheid.

Op de een of andere manier slaat omicron nog steeds niet over van 55-minners naar 55-plussers. Dat het ziekenhuis nog functioneert, is niet alleen een effect van een mildere variant, maar ook een effect van de voornamelijk lage leeftijd van besmette personen (derde interactieve grafiek). Dat is iets wat ik niet kan verklaren en dus niet kan inschatten of dat zo blijft. Ik hoop dat natuurlijk wel.

Hoe het echt gaat weet niemand, want terwijl de AMS-IX nu ruim 10.000.000.000.000 bitjes per seconde verstookt, hebben we een GGD die niet tot 100.000 kan tellen. Zelfs in een moderne telefoon zit genoeg processing power om die klus te klaren. Onze overheid en ICT is geen gelukkige combinatie, ook niet qua privacy. Sowieso wordt de groep die niet test, steeds groter.

Je zou het eens aan een huisarts kunnen vragen hoe het zit, niet dat je antwoord krijgt, voor corona zat al 77% van de praktijken overvol. Een huisarts die dankzij corona op de IC kwam, mag zijn praktijk sluiten . De resterende praktijken bezwijken onder de milde variant, waardoor de meest drempelvrije basiszorg en doorverwijzingen naar specialistische zorg op zijn gat ligt.

Je zal maar in de rook van Wijk aan Zee opgroeien, terwijl je experimenteert met alle geneugten uit de straatcultuur, twee van je mooiste jaren mag inleveren en daarna moeten bedelen voor een prikje zodat je mag reizen, zuipen en daten. Hun leerplicht is onhoudbaar als je ze een booster weigert. Dan dwing je pubers onbeschermd forse risico's te nemen.

Zulke keuzevrijheid is nog steeds ver te zoeken. Zeker voor tieners, die 2,5 keer zo vaak positief testen dan gemiddeld. Normale reisvaccinaties kan je na betaling zo krijgen, maar voor corona moet je eerst een afspraak met een kinderarts zien te krijgen. Nou, die hebben het een beetje druk. Die artsen hebben ook echt wel wat beters te doen dan met pubers te babbelen die willen skiën.

Als politici dan zo graag willen debatteren over principes, kijk dan eens naar de kinderopvangtoeslagaffaire. Deze meltdown van onze rechtstaat blijkt inmiddels de complete belastingdienst te beslaan en het Hof in Arnhem-Leeuwarden is de eerste die het licht gezien heeft, en na ruim tien jaar ongefundeerde fiscale foltering de belastingdienst bij het grof vuil zet.

Vrijheid begint bij fiscale en monetaire zekerheid, zonder geld geen bier.