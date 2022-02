3G werkt niet. 2G werkt ook niet. Ze QR-codes hebben nauwelijks effect op besmettingscijfers. Erger nog: ze geven een vals gevoel van veiligheid, omdat gevaccineerde en geboosterde poppetjes ook besmet kunnen zijn en hun besmetting kunnen doorgeven aan andere gevaccineerde en geboosterde poppetjes. De vaccins werken wel, want gevaccineerde en geboosterde poppetjes lopen significant minder risico om ernstig ziek te worden of in het ziekenhuis te belanden. Vooral poppetjes boven een bepaalde leeftijd en met een hoger BMI. Maar QR-codes beschermen nergens tegen. Coronatoegangsbewijzen zijn een sociologisch dwangmiddel om burgers bang te houden, een politiek middel van een doodsbange overheid en een geitenpaadje naar een Europese digitale identiteit. Wie dat laatste een "complottheorie" noemt, moet z'n kop uit het zand trekken, of uit z'n reedt, en RTFM. Hierboven hoor je zelfs de bekentenis van Jesse Klaver dat 2G een politiek ruilmiddel is in Den Haag. Jouw vrijheid is een onderhandelingsstrategie voor Mark Rutte en zijn trawanten. Pik je dat? Really?

Het enige dat coronatoegangsbewijzen hebben bereikt, is dat ze van de relatief serieus te nemen medische meneer Ernst Kuipers binnen een maand een leugenachtige, hypocriete politicus hebben gemaakt. Van die troep af komen, moet je zelf doen. Het is niet zo moeilijk: als je vrij door een vrij land wilt bewegen, zou iedereen die QR-code tot confetti moeten knippen. Zodra voldoende mensen die onzinnige oormerkjes weigeren, is het systeem vanzelf verdwenen. De NCTV schreef het zelf in de burger vrezende maatregelenmonitor: handhaven onmogelijk bij massale weigering. Als dat nou eens bovenaan de trap zou beginnen. Bijvoorbeeld bij JA21: tegen de QR-code, maar wel een avondje organiseren mét QR-code. Of de nachtclubs: tegen dE rEgElS open gaan, maar wel met QR-code. Laten we over Dikke Diederik en Sanne Lach of Ik Schiet maar zwijgen - natte tosti's in een ketel benauwde policor. Er is alleen Hans. Hans, en al die mensen - ongevaccineerd én gevaccineerd - die zich niet neerleggen bij een niet-werkend, repressief systeem van politieke belangen. Een soort Freedom Convoy zeg maar.

Vrijdag vervallen alle ongeboosterde coronabewijzen. Prima moment om die hele digitale stempelhel in het vagevuur van de onvrijheid te smijten. Samen toeteren klinkt harder.. Oprotten met coronaspoedwet, wegtiefen die QR-codes, terug naar reguliere democratische dienstverlening. Als dat tenminste nog kan. HONK!

Met QR durf je zelfs in het donker niet

Met QR is het geen "open" debat

Er spelen andere belangen dan uw gezondheid

Oprotten klaphark

HET KLOPT NIET

EN HET MOET KAPOT

