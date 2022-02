Boosteren tegen de originele variant terwijl we tien varianten en tientallen mutaties op de stekels verder zijn, is een gemiste kans. Dan doe je al het werk, neem je een minuscuul risico op bijwerking voor het halve effect. Had je de booster gebaseerd op de omicronvariant, had je het virus daadwerkelijk uit kunnen roeien en daarna drie maanden festivalseizoen kunnen inhalen om af te sluiten met een dampende orgie.

Dat je drie maanden moet wachten nadat je corona hebt doorgemaakt is eigenlijk te lang. Hernieuwde infectie kan sneller. We zitten weer een onderzoek af te wachten, maar hoe snel antistoffen dalen is allang bekend, en dat lijkt me genoeg informatie om beleid te vormen en productie te starten. Tegen de tijd dat verder onderzoek beschikbaar komt, kan je beslissen over een tweede boostercampagne, omdat je de spullen in ieder geval in voorraad hebt. Niet dat we weer in Nederland een maand te laat zijn met actie en onszelf weer een paar maanden ellende cadeau doen. Heb je ze niet nodig heb je tientallen miljoenen weggegooid, heb je ze wel nodig heb je een maand lockdown voorkomen. Net zoals waterkeringen zouden we met een beetje innovatie de rest van ons leven stinkend rijk kunnen zijn omdat we wereldwijd oplossingen uitrollen.

Van boosteren is bekend dat het effect na 10 tot 12 weken te ver afneemt. Helaas is er nog geen plan om kwetsbaren of contactberoepen met essentiële functies op tijd een tweede booster aan te bieden. Terwijl alle politici geobsedeerd zijn met vaccinatiedwang worden mensen die een booster nodig hebben of vanwege hun werkrisico`s echt heel hard willen weer vergeten. (denk aan medici, docenten of chauffeurs in het OV). Dan vergeet het kabinet hun plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen.