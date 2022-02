@roorda, laat deze mail die ik kreeg van Pieter Omtzigt u uit de droom helpen.

Een oneerlijk belastingstelsel

Met het debat over de regeringsverklaring is er iets wezenlijks veranderd in het Nederlandse belastingstelsel: voor het eerst in de geschiedenis betaalt iemand met een middeninkomen (bijvoorbeeld een IC-verpleegkundige) méér inkomstenbelasting voor elke extra verdiende euro dan iemand met een topinkomen: de eerste meer dan 50%, de tweede 49,5%. Dat is geen toevalligheid, nee dat is een bewuste keuze van dit kabinet. Ja, premier Rutte zei tijdens het debat dat hij graag later nog eens over een eerlijker belastingstelsel wilde debatteren. Een oude truc, want dan hoef je het onderwerp nú niet te bespreken.

De bottom-line is: ondanks alle mooie woorden in het coalitieakkoord over solidariteit, hebben we voor het eerst in de geschiedenis een ‘degressief belastingstelsel’. Dat wil zeggen: een belastingstelsel waarbij het belastingtarief daalt naarmate je meer geld hebt. Oftewel: de sterkste schouders dragen niet de zwaarste lasten. En niet alleen bij de inkomstenbelasting. Gewone mensen betalen 20% erfbelasting, maar als je een bedrijf erft zijn er mogelijkheden om (bijna) geen belasting te betalen, bijvoorbeeld door het dubbel gebruiken van de bedrijfopvolgingsregeling (BOR). Het zijn politieke keuzes van deze regering om het belastingstelsel zo oneerlijk in te richten. Ik heb tijdens een debat een motie over eerlijker belastingheffing ingediend.