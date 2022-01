Voor iedereen boven de veertig dertig twintig jaar: dit is hoe de 'jeugd' ONZE plaatsen noemt. De plaatsnamen verdomme waar onze voorvaderen keihard voor hebben gevochten. Tegen de Spanjaarden, de Britten, de Fransen, de DUITSERS. Goed, we wisten van het bestaan van Purra, dat klinkt precies hoe die stad eruit ziet: als roeryoghurt een maand over de datum. Maar de rest. Er vloeide bloed door de straten van Enschede en dat heet nu PLUSKUT. Snapt u 'm? En-schede? Pluskut? Toen Frederik Hendrik in 1629 de Spanjaarden uit Den Bosch trapte, deed hij dat werkelijk voor Den Bizzle? En wat is er trouwens gebeurd met de naam Den Bosnië Herzegovina? De 178 mensen uit Stadskanaal, gestorven tijdens de Tweede Wereldoorlog, wisten zij wel dat ze eigenlijk woonden in #Stakka? Toen Doesburg werd bevrijd door de Canadezen (circa 50.000 legertrucks), hadden zij reeds het vermoeden dat ze marcheerden door wat later bekend zou staan als D-Block? DOESBURG. D-BLOCK. En dan al die verkleinwoordjes: Breedje, Eindje, Roertje, Maasje. De a'tjes. Zoetka. Roffa. Geina. Zuffa. De y'tjes. Lely. Hilly. Ally. SHIT TOWN. SHIT TOWN. Dit is Nederland. Dit is ons land.