Je leest het niet bij de Main Stream Media zoals de Telegraaf, dus dan maar hier: sinds vanochtend is een konvooi van circa zes honderd miljoen duizend miljard en veertien vrachtwagens (nog natellen, red.) vertrokken voor een Elfstedentocht in Friesland als protest tegen de coronamaatregelen en/of de hoge dieselprijs. De truckers zijn erg tegen de coronamaatregelen in Canada, maar ook tegen de coronamaatregelen in Nederland. Langs de weg staan om en nabij de achtendertig miljoen (bron?, red.) enthousiaste landgenoten hun steun te betuigen aan de demonstratie. Verder rijden in Zuid-Holland ongeveer negen miljoen (niet zeker, het lijken er echt wel veel op deze video, red.) vrachtwagens mee met de CONVOOI NETHERLANDS. In Markelo hebben een stuk of vierhonderdduizend (schatting op basis van foto en eigen onderzoek op Facebook. red.) boze demonstranten een vlag opgehangen. Minister Ernst Kuipers, die erg veel verstand heeft van cijfers, heeft nog niet op de enorme aantallen demonstranten gereageerd. De boze truckers stellen in een reactie dat „transparant gecommuniceerd” is op welke cijfers zij zich baseren.

Tuut tuut

Grote denkers

Altijd open voor een goed gesprek

Uitzinnige massa

Tip van Tunahan: Convoy to Brussels!