Jongens please, jullie zijn Duitsers en bouwen auto's voor Marokkaanse huurmoordenaars. Dit is écht nergens goed voor en dat weten de hoogste bazen ook heus wel, maar als je de morele koevoet eenmaal in het motor blok ramt, krijg je 'em er moeilijk weer uit. En echt alle buzzwords komen voorbij he: "gender sensitive language, diversity and inclusion, diversity stands for pluralism, gender-inclusive language, positive attitude towards diversity and equity, respect and appreciation." En, ja, nu ze het toch zelf suggereren met de diversity stock footage die er doorheen gemonteerd wordt: hoeveel mensen met het Syndroom van Down, hoeveel mensen boven de 85 en hoeveel zwarte vrouwen met een hoofddoek werken er eigenlijk bij Audi?

En dan nog zoiets. Bovenstaande tweet van 14 januari 2022 is een """reactie""" op de """ophef""" rond hun eerdere tweet van 2 maart 2021 (!). En met ophef bedoelen we: destijds 23 antwoorden, 25 retweets, 10 quote tweets en 312 likes. Opmerkelijk wel trouwens. De bovenstaande tweet (en die van maart 2021) is niet gedeeld of verstuurd door Audi Saudi Arabia en Audi Middle East.

Nou, wij hebben onze R8 V10 2022 onmiddellijk afbesteld.