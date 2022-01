Vorige week deed GeenStijl een belrondje langs ov-bedrijven naar aanleiding van een tip over overlastgevende Veiligelanders. Dat leidde tot een wagonlading linktips, anekdotes en vooral nieuwe windrichtingen om in te zoeken. Zo blijkt NS-personeel in en rond station Zwolle het steeds lastiger te krijgen met de asielzoekende Veiligelandiërs uit met name Algerije en Marokko. Nog erger is het in en rond Eindhoven en Weert. Al langer is bekend dat de aso-azc's in Weert en Budel het Ter Apel van het zuiden zijn, maar zou u het zonder die informatie geloven dat bovenstaand bord is gekiekt in... Maarheeze? Daar staat 'Ga terug naar je eigen land' 'Op het perron is een kaartje verplicht', maar daar hebben de Ongewenste Overlastgeviërs geen boodschap aan. En het geldt niet alleen voor de trein, maar ook voor het omliggende bus- en streekvervoer. We kregen volgende anekdote plus achtergrond toegezonden van Oost-Brabant-tot-Noord-Limburg:

Datum: 05-01-2022

Vertrektijd: 17.07

Locatie: Station Maarheeze

Vervoerder: Bravo / Hermes

Lijn: 173 Eindhoven / Weert

"Vijf bewoners AZC Budel stappen in zonder in te checken / betalen. Chauffeur vraagt netjes om alsnog te bepalen of in te checken. Dit zijn de heren van allen +/- 25 jaar niet van plan. Hierop vraagt de chauffeur het gezelschap de bus te verlaten wat ze niet doen. Chauffeur open de achterdeur, verlaat zijn plaats en werkt ze met zachte drang naar buiten en wordt voor van alles uitgemaakt waarvan racist nog het meest netjes is. Chauffeur meldt voorval direct aan de centrale na vertrek.

Gezelschap kwam uit de trein vanaf Eindhoven waar toch niet gecontroleerd wordt (eigen ervaring), daar waagt zich geen machinist meer aan en spoorwegpolitie de afgelopen maanden slechts sporadisch gezien. Lijn is bij een ieder bekend, zie ook.

Mijn ervaringen met overlastgevende asielzoekers (klein groepje zegt de overheid, mijn ervaring is een grote groep) zijn talrijk. Afgelopen zomer is er veel gecontroleerd door de spoorwegpolitie om de Gemeente Cranendonck (waar AZC Budel onder valt) het idee te geven dat er veel actie werd ondernomen. Begin september 2021 heeft de gemeente Cranendonck een bestemmingsplan verworpen, zodat een grootschalige renovatie van het AZC niet mogelijk is. Na dit besluit hoefde er kennelijk geen actie meer te worden ondernomen om de Gemeente Cranendonck gunstig te stemmen en zie ik niemand meer controleren in de trein of station."

Nou. Na zijn vele bustochtjes in het Hoge Noorden zullen we Tom Staal ook eens op de trein naar het zuid-oosten zetten binnenkort.