We kregen een tip: "Bij de NS mogen conducteurs geen aangifte doen bij incidenten met vluchtelingen." Dat is nogal een straffe bewering, maar omdat onze Tom sinds de zomer regelmatig gependeld heeft tussen Emmen en Ter Apel op de Veiligelanderlijn (die vaak onveilig is voor bestuurders en overige eigenlanders), hebben we wat bronnen binnen het openbaar vervoerswezen. We legden deze boude bewering voor aan diverse mensen. Om meteen de lont uit de linktip te trekken: "Het is absoluut geen beleid is om geen aangifte te doen", horen we vanuit de nationale spoorvervoerder op onze vraag. "Bij NS is het personeel het ook zat. Veiliglandiërs uit verschillende azc's veroorzaken in de trein en op het station voor flinke overlast. Ze hebben geen vervoerbewijs en als om het kaartje gevraagd wordt, worden ze fysiek en verbaal agressief tegen het personeel.” Dat klinkt niet als een ontmoediging tot aangifte - wel als een probleem. De NS'er in kwestie verwees bijvoorbeeld naar dit artikel in het AD, over de toegenomen overlast rond Utrecht Centraal. Elders is het ook niet best.

Een andere NS’er laat - via de FNV - weten dat hem niet bekend is van zo’n decreet, maar dat “ergens een manager zo heeft gehandeld.” Volgens hem is de algemene regel juist dat NS “medewerkers bijstaat bij aangifte doen, en het aanmoedigt.” Via Arriva kregen we een harde ontkenning op de vraag of ontmoedigingen van aangifte daar voorkomen: "Nee, en dat is stellig, Arriva wordt natuurlijk niet blij van alle rechtszaken, maar ontmoedigen doen ze absoluut niet." Over de NS zegt hij dat het gerucht hem wel een ter ore is gekomen, "Dat NS niet graag geld spendeert aan een dood paard, want daar draaien de meeste rechtszaken op uit met vreemdelingen. Want ze zijn al weer vertrokken, slecht bewijs, valt toch niets te halen, enz. enz." Dat klinkt plausibel, maar dat ze het zonde van het geld vinden, is iets anders dan aangifte verbieden.

Edwin Kuipers van FNV Streekvervoer - een van de mensen die Tom tijdens de Driedaagse Staking in Ter Apel voor de camera kreeg - had een afwijkende reactie: "Ik heb meegekregen dat een chauffeur aangifte wilde doen en zich ziek wilde melden en met een lulverhaal naar kantoor werd ontboden. Eenmaal aangekomen werd de chauffeur medegedeeld dat zijn ziekmelding niet geaccepteerd werd en er ook niet direct aangifte gedaan werd. Ik heb mijn bedenkingen als ik de verhalen van betrokkenen hoor over medewerking en transparantie van sommige werkgevers ten aanzien van het doen van aangifte."

Beveiligers op de bus hebben het ook zwaar te verduren, voegt de Arriva-medewerker toe: "Vorige week vrijdag ook weer twee mishandeld door Veiligelanders. Dat is zo'n beetje ook dagelijks terugkerend iets. Ook weer berovingen in de Pendelbus hoorde ik deze week. Het is de laatste maanden weer bar en boos." Een QBuzz-chauffeur zegt dat noodknopmeldingen niet genoteerd worden. "Daar gebeurt niks mee." Veiligelanders zijn vooral Marokkanen, Algerijnen en Oost-Europeanen, maar ook Syriërs vormen vaak een vervoersuitdaging. Ankie Broekpak-Bingozaal loste niets op. Haar opvolger op Asiel, Eric van der Burg (ook vvd) zal in dezelfde retoriek hetzelfde bereiken: niets. Op Veiligheid & Justitie zit Dilan Yesilgoz, die ongetwijfeld vaak bij WNL zal aanschuiven om te vertellen hoe erg het allemaal is. Zo zal het gaan, want onwil en onmacht rijden altijd precies op tijd in Dit Land.

OV-medewerker met tips? Anekdotes? Ervaringen? Of nog beter: bewijsmateriaal? Redactie@geenstijl.nl staat voor u open.