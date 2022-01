De hoofdredactie van Nu.nl heeft naar Netflix-hit Don't Look Up gekeken (low critics score, high audience rating op Rotten Tomatoes, dus een aanrader) op dezelfde manier als hoe je naar een zonsverduistering moet kijken: door een bril met een piepklein gaatje er in. Zodoende hebben ze alleen de klimaatboodschap van de film begrepen, maar alle snedige spiegel-satire over hyperconsumptie, de verleidingen van vergankelijke roem, de menselijke zoektocht naar individuele zingeving, de schijnbevrediging van online like-en-subscribe-endorfine, het politieke opportunisme van beide kanten en de doorgeslagen deugdrang-met-een-glimlach van de corporate systeemmedia volledig gemist. Het gevolg van die benauwde blik is deze stichtelijke domineespreek die je af doet vragen: was Don't Look Up eigenlijk wel satire, of keken we gewoon naar een goed gedocumenteerde werkelijkheid? We gaan een paar wetenschappers inhuren om het uit te zoeken en daarna leggen we het aan u voor. Want in tegenstelling tot het digitale DPG-blaadje, blijven de comments hier wel open om over kometen te speculeren.

Wat Zihni Zegt in de Dukbode

DOE WAT DE MACHT ZEGT