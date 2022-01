Ach ja, Italië een land dat niet tot de geallieerden behoorde. Dat is gedeeltelijk onwaar. Als ze er beter van werden, zoals landjepik plegen ten koste van Oostenrijk, dan willen Italianen nog weleens van partij of mening wisselen. Daar noemen ze ongevaccineerden nu zelfmoordenaars die blijkbaar tegen zichzelf moeten worden beschermd. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben of niet. Zoveel verwardheid, zoveel meningen in zoveel talen die van je leven een Babylonische spraakverwarring maken. Vroeger werd het ons niet zo moeilijk gemaakt, op TV was er alleen Nederland 1 & 2 en je leestte alleen de krant die bij je eigen zuil paste, bij ons thuis was dat de Azijnbode. En verder was het, "het is allemaal voor je eigen bestwil, dus armen over elkaar en verder je mond houden." www.suedtirolnews.it/italien/es-ist-e...