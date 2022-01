: ik ben geen PVV-FVD stemmer, vrienden en familie zijn dat evenmin - maar toch koestert iedereen die ik spreek een diepe afkeer van de manier waarop in Den Haag verantwoordelijkheden worden ontlopen, waarop leugenachtig beleid zonder consequenties blijft, de manier waarop de vloer wordt aangeveegd met democratische principes. Ik ken in mijn omgeving op dit moment niemand die niet serieus overweegt dit land te verlaten. Ik heb het hier over mensen met een goed stel hersenen, die altijd de eigen broek hebben opgehouden. Your loss; Nederland gaat deze categorie harde werkers verliezen en krijgt er hele volksstammen uitvreters voor terug, of het nou wereldvreemde baantjesjagers zijn of qat-kauwende Somaliërs. En je laatste zin is knap krankzinnig: "wat je ze ook voorzet, het is nooit goed" - alsof de kiezer onder Rutte ook maar iets anders is voorgezet dan de oude wijn in nieuwe zakken, alsof iemand ook maar enige inspraak heeft gekregen in megalomane, ingrijpende beslissingen die nooit in het verkiezingsprogramma stonden... ga toch fietsen.