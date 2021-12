"Kaag doet een Kokje en gaat op financiën"

Tsja, ik vind het onbegrijpelijk. Ik stem geen D66 en ben geen fan Kaag, maar laat haar nou toch BUZA doen! Ze heeft ontegenzeggelijk veel ervaring in de internationale wereld van diplomatie, NGO's en buitenlandse politici. Daartussen voelt ze zich als een vis in het water en dat kan ze volgens mij ook best wel. Bijkomend voordeel is dan dat ze dan veel weg is uit Nederland en weinig irritatie hier zal wekken.

D66 heeft vast betere kandidaten om Financiën te leiden. Liefst zag ik Wopke dat blijven doen, maar in de Volkskrant las ik dat het nou eenmaal usance is dat de tweede partij altijd de MInFin levert (zoals de grootste partij de MP levert). Nou ja, dat zij dan zo.

Maar ik schrok gewoon te lezen dat Robbert Dijkgraaf het kabinet ingaat namens D66. Dat moet die man helemaal niet doen! Het is een hele aardige, beminnelijke man, een kei van een natuurkundige bovendien, die op Princeton een soort faculteit(je) leidt, waar alleen plaats schijnt te zijn voor de echt geniale wetenschappers op het gebied van de natuurkunde (en wellicht ook andere exacte wetenschappen; dat weet ik niet meer precies; ik herinner me eea uit een gefilmd portret over Dijkgraaf een aantal jaren geleden alweer). En zo'n prachtig zondagskind moet dan over het Nederlandse Onderwijs gaan? Dat kun je hem toch niet aandoen? Dat kan hij zichzelf toch niet aandoen?

Denk toch aan Ronald Plasterk. Een levendige, sprankelende geest die een wetenschappelijk instituut leidde waar ze iets met DNA deden, geloof ik, en die geestige, prikkelende columns (oa bij Buitenhof) had. Is tweemaal tamelijk roemloos ten onder gegaan, eerst in Balkenende IV op het ministerie dat Dijkgraaf gaat doen, en later, nog roemlozer, in Rutte II als MinBiZa. Wat doet hij nu eigenlijk? Behalve een column schrijven in de T?

Ik zou willen schreeuwen: Robbert, doe het niet! Blijf die onafhankelijke, wetenschappelijke, erudiete, vrije vlinder die je bent. Na een paar jaar op 'Onderwijs' ben je rijp voor het gesticht.