Duidelijk de nieuwe inzending voor ‘kinderen voor kinderen’.

Ik moet van m’n moeder op blokfluitles

Blokfluit vind ik flut

M’n zus speelt het al een jaar of zes

M’n zuster is een trut

Ik wil geen truttig instrument

Geen blokfluit, piccolo

Dat vind ik fluitjes van een cent

Die liggen me niet zo

Maar ik wil drummer worden

Drummer worden

Drummen geeft me pas een kick!

Ja, ik ga de drum bespelen

En de beste dat word ik…

Drummen is pas sport

Drummen is pas sport

En ik denk dat m’n moeder d’r gek van wordt

Drummen is pas sport

Drummen is pas sport

Tot m’n moeder d’r gek van wordt

‘k Wil niet zo’n stomme harmonica

Geen harpje, geen viool

‘k Vind het leven al saai genoeg

’t Is ook zo saai op school

‘k Wil op de bekkens en de drum

De hele buurt geniet

Ze zullen het horen in Hilversum

Dat lukt een blokfluit niet

Want ik wil drummer worden

Drummer worden

Drummen geeft me pas een kick!

Ja, ik ga de drum bespelen

En de beste dat word ik…

Drummen is pas sport

Drummen is pas sport

En ik denk dat m’n moeder d’r gek van wordt

Drummen is pas sport

Drummen is pas sport

Tot m’n moeder d’r gek van wordt

‘k Wil geen blokfluit in m’n hand

Daar sta je mee voor aap

Ik hou niet van piano want

Daarbij val ik in slaap

Geen kinderachtig instrument

En niet zo halfzacht

Geen piano, geen blokfluit, geen piccolo

Want ik ben al acht

Drummer worden

Drummer worden

Drummen geeft me pas een kick!

Ja, ik ga de drum bespelen

En de beste dat word ik…

Drummen is pas sport

Drummen is pas sport

En ik denk dat m’n moeder d’r gek van wordt

Drummen is pas sport

Drummen is pas sport

Tot m’n moeder d’r gek

M’n moeder d’r gek

M’n moeder d’r gek van wordt