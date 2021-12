Laughing all the way to the bank.

Geenstijl wordt regelmatig beschuldigd 'Controlled Opposition' te zijn. Dat komt omdat elke keer als Geenstijl iets publiceert waarmee tenminste één iemand het niet eens is (elk topic dus eigenlijk), is er altijd tenminste één iemand die denkt dat het 'Controlled Opposition' is. Vroeger dachten mensen dan nog gewoon van 'Oh, ze hebben een andere mening dan ik, dat kan en mag', maar dat is zooooooooooooo pre-pandemie pre-postmodernisme. Tegenwoordig is elk individu op aarde de enige échte waarheid en tevens maat danwel moraal der dingen waar zowel de zon, aarde, maan en universum om draaien, dus al het andere moet wel een poging van 'ze' zijn om de enige échte waarheid in te ruilen voor bloed van baby's met 5G in de pizzakelder van Bill Gates die ook maar een marionet is van Soros (joods, want daar komt het toch altijd wel op neer bij al die wappieshit: onversneden antisemitisme), wat dan weer zoveel betekent als 'iedereen met een andere mening wordt betaald door het Internationale Jodendom om gecontroleerd oppositie te bieden'. Enfin, dit is allemaal waar natuurlijk, doe anders zelf maar onderzoek. Maar wij zijn niet gek, daarom laten wij ons VORSTELIJK betalen door Gates/Soros/Illuminati/NWO/Schwab/Demmink/-Poetin/RIVM/WEF/C&A/VVD/V&D en natuurlijk Hugo. Maarrrrrrrrrrrrrr: levert dat dan nog een beetje op, zo'n baantje als 'Controlled Opposition'? En wat moet je met al dat bloedgeld? Geenstijl deed een rondje:

Bart Nijman, editor at large Geenstijl.nl: "In het begin was het nog best een moeilijke keuze want worden het roebels, dollars of shekels? Maar tegenwoordig laat ik mij alleen nog uitbetalen in Dogecoin wat dan weer wordt witgewassen door een vriendje in Haaksbergen en heb ik er eigenlijk geen kind meer aan. Hoeveel dit oplevert? Laat ik het zo zeggen: vroeger had ik één decanteerkaraf van de Action, nu heb ik per wijnjaar een aparte kristallen decanteerkaraf. Verder mag ik Elon zeggen tegen Elon Musk. Capice?"

Pritt Stift, editor Geenstijl.nl: "Ik koop nu elke dag een nieuw op bestelling met de hand gemaakt Japans koksmes bij een speciaalzaak in Schagen-Zuid én ben in het bezit van een vintage Volvo-zitmaaier, ook al heb ik geeneens een grasveld. Verder heb ik weer een nieuwe een Koga Miyata gekocht. Nu even de smurf naar school brengen. Pats."

Mosterd, tikgeit: "Deze jongen was doorweekt van de champagne nadat Max Verstappen het in een luxe suite over me heen had gespoten en ik denk dat dit voor de goede verstaander genoeg moet zeggen. In principe zou ik nu gerust een pole position plek bij de Grand Prix van Soest kunnen kopen, maar mijn sporthart ligt toch vooral bij het darten. Darten is het schaken van de sportwereld. Jammer dat ik altijd in de schaatshoek wordt geframed. En ja, de geruchten zijn waar, ik ben inderdaad de buurman van Matthijs van Nieuwkerk in Zutphen en heb inderdaad een abonnement op De Correspondent."

Bert Brussen, expat: "Weet je nog die vulkaan op La Palma die 'plotseling' ophield? Dat was minder 'plotseling' dan je zou denken. Daar wil ik het graag bij laten, mijn naakte biodanza met Duitse bejaarden begint en de cavia's moeten nog eten. De tiefus. En napalm, veel napalm. KLABAM! HATSJIKIEDEE! DE TIEFUS! EN NAPALM! VEEL NAPALM! IK HAAT MENSEN DIE HERHALEN EN IN KAPITALEN SCHRIJVEN! IK HAAT SOWIESO ALLES! GA EENS DOOD!"

Struikrover, onderzoeksjournalist: "Sinds ik deelneem aan de Controlled Opposition krijg ik uitnodigen van Marco Borsato, Ali B., Nicolet van Dam, Halina Reijn, Peter R. de Vries , Wouter de Winther en Gordon om deel te nemen aan 'brainstormsessies' en 'feel good vibes festivals' op Ibiza. Al heb ik van Marco Borsato een tijd niks meer gehoord. TOEVAL? Alle uitnodigingen sla ik trouwens af. Ik heb thuis een Atari spelcomputer dus deze jongen zit al geramd."

Ronaldo, inktkoelie: "De cijfers liegen er niet om: wij zijn Controlled Opposition. Ook de data liegen er niet om: wij zijn Controlled Opposition. Ik heb het in een grafiekje gezet voor je en dan zie je duidelijk die piek in inkomen vanaf het moment dat wij Controlled Opposition werden. Grafieken liegen er echt niet om hoor. Ik geef al mijn geld trouwens weg aan de PvdA. Ik ga er vanuit dat dit door iedereen wordt gerespecteerd."

Spartacus, strijder: "Ivermectine, strijders, ivermectine, dat is waar het om gaat. Als iedereen straks dood neervalt omdat ze zich hebben laten vaccineren heeft deze strijder in principe wereldheerschappij. Ik heb nu een meerderheidsbelang in alle ivermectinefabrieken dus ook Joe Rogan kan dan niet meer om me heen. Ik ben nu nog op zoek naar een goede tweedehands Koga Miyata. Weet iemand nog een adresje?"

GU, wegjorisser: "Controlled Opposition? Hallo, ik ben ambtenaar! Ik bén de Controlled Opposition in levende lijve! Inclusief vast contract met ontslagonmogelijkheidsgarantie. Wel jammer van die verplichte cursus diversiteitsdenken elk halfjaar, maar je weet pas écht wat een 13e maand of extra snipperdag waard is als je het eenmaal in handen hebt."

Tom Staal, soort Rutger: "Alles wat ik aan de Controlled Opposition verdien geef ik aan de Utrechtse daklozenkrant. Verder heb ik een Duits paspoort waardoor ik onmogelijk recht van spreken heb om iets te vinden van Controlled Opposition. Wisten jullie trouwens dat ik van eten houd? Nou? Nou? Nou? Nou? Nou? Nou? Nou? Nou? Nou? Nou? Nou? Nou? Nou? Nou? Wisten jullie dat? Hmmm? Hee? Nou? Nou? Nou? Nou? Nou? Nee hè? Ik houd van eten."

Jan Paternotte, Bassiehof-chroniquer: "Voor wat pecunia door Controlled Opposition te zijn haal ik mijn welgevormde reukorgaan op. Mijn adelijke geslacht, het Friesche geslacht Passchier Paternotte uit Drachten, de parel van Friesland, is al eeuwen puissant rijk. Vandaar ook dat de hele familie er schande van spreekt dat mijn neef Bas voor D66 in de Tweede Kamer zit, want dat is natuurlijk een partij voor net iets boven modaal verdienend plebs. Maar nog los van de familie-estate, deze jongen is door en door self made: van Waldpyk tot Geenstijl-hof-chroniquer, allemaal keihard voor gewerkt. Een beetje wat mijn goede vrind Dries Roelvink, de Nederlandse Francisco Sinatra, ook heeft bereikt."

Kom ook bij de Controlled Opposition! Gegarandeerd leuker dan de JFvD!