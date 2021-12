Grindr, het laatste bastion van de ware romantiek. Muziekje aan, rood wijntje erbij, kaarsje aansteken, rozenblaadjes op de grond, u kent het allemaal wel. Hoe zit zo'n persoon nou in elkaar, wat is zijn geschiedenis, waar liggen zijn wortels - dat duurt al met al zo'n halve minuut en dan verschuift de focus naar de broekwortel. Maar dat moet je dus niet doen als je achter het stuur van een auto zit: zo reed een 33-jarige man uit Yde op de N34 bij Borger twee personen dood terwijl hij onder invloed was van Grindr. "Volgens zijn advocaat verloor hij zijn bewustzijn, maar het hof gelooft daar niets van. De man raakte zelf ook zwaargewond, en is nog altijd niet volledig hersteld. Hij is minder mobiel en ervaart problemen met zijn kortetermijngeheugen. Na het ongeval is hij, mede door schuldgevoel, in een depressie geraakt." Nou, dan kun je nog denken: goh, voor die gozer is het ook niet leuk, hij was gewoon op zoek naar heerlijke paal en hij kreeg een ongeluk, dat heeft hij ook niet zo gewild, hij heeft een schuldgevoel, wat zielig. Maar dan lees je: "Het hof rekende de man zwaar aan dat hij ruim anderhalf jaar na het ongeval bij Borger opnieuw een ongeval veroorzaakte. Hij reed onder invloed van GHB tegen een lijnbus aan. De man ging er vervolgens vandoor." Dan ben je dus een enorme zak schijt. Dan zak je er maar in met je geacteerde schuldgevoel en je depressie van niks. En u weet het wel, we zijn in Nederland. Twee personen doodgereden en de appende pikwiller krijgt... 240 uur werkstraf.