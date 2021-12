In de prachtzomer van juli 2020 bleek dat het aantal inbraken weer bijna terug was op het oude niveau van juni 2019. Maar na oktober 2020 was het momentum er weer helemaal uit. Na april 2021 trok het weer stevig aan en nu zakt het weer helemaal in. Een nobel vak gereduceerd tot seizoensarbeid door een seizoensgriep, niets is nog heilig. En inmiddels staat het jaargemiddelde voor inbraken op het laagste aantal OOIT. "Tot begin deze week sloegen inbrekers 21.600 keer toe, 23 procent minder dan vorig jaar. Daar komen in de laatste week van dit jaar nog circa duizend inbraken bij, verwacht Interpolis. Al met al wordt het laagterecord van vorig jaar ruimschoots verbroken. Toen werd er 30.557 keer ingebroken, wat ruim een vijfde minder was dan in 2019." We gaan nooit meer terug naar het oude normaal.