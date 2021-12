We houden een slag om de arm, maar: dit lijstje gaat rond onder ambtenaren op minimaal twee ministeries. En het is een heel geloofwaardig namenlijstje (wat niet hetzelfde is als een lijstje geloofwaardige namen). Mark Rutte blijft premier, dus dat klopt sowieso. Kaag wordt minister van Windmolenzaaien & Klimaatpaniekoogsten. Rabo-topman Wiebe Draijer komt naast haar zitten als Minister voor EZ, terwijl Hans Vijlbrief (niet de scherpste vijl in de la) Financiën krijgt. Wopke mag V&J gaan doen want dat aartscorrupte ministerie moet nou eenmaal onder controle van vvd of CDA blijven. Beatrice de Graaf (!) gaat hem helpen. Haar naam ging inderdaad al langer rond. Zou ze op het Paard van Dronten binnen rijden?

Hugo krijgt inderdaad een nieuwe post: de schoolmeester wordt minister voor PO en VO. De door hem verziekte Volksgezondheid gaat naar AstraZeneca-aandeelhouder Ernst Kuipers (zet je die belangen wel ff op afstand, Ernst?) We zien - gelukkig - geen post voor Jan Paternotte. Wel opvallend: Sleepwetdraaier en digitaliseringslobbyist Kees Verhoeven komt terug. Want de QR-samenleving gaat nooit meer weg. Dilan Buikspreekgöz wordt geparkeerd op Infra & Waterstaat, en mag bruggen en kades gaan inspecteren om daar iedere morgen bij WNL over te berichten.

Bij de vvd is het ledenbestand echt leeg: volgens dit lijstje komen twee weggejoriste en opgerotte bewindslieden uit eerdere kabinetten terug. Mark Harbers (overreden door het criminele asielboemeltje in Ter Apel) mag ‘armoedebeleid’ gaan doen (bijna hetzelfde als asiel & migratie) en Jeanine Hennis (gesneuveld in Mali, wedergeboren als moslima in Irak) komt naar BuZa, naast de secretaresse van Guy Verhofstadt, D66 vergoedingengraaier Sophie in ‘t Geld.

Waarom het eventueel niet klopt: we zien GJ Segers niet als Minister van Meloenen, Draijer is D66 en geen vvd, geen bewindsfunctie voor Jetten en Beatrice is geen mr. dr. maar prof. dr., dus enfin en nogmaals: dit gaat rond, is niet officieel, maar wel geloofwaardig. En als het niet klopt, heb je toch een idee. Want als het niet echt is, was het toch iemands wensen- of suggestielijstje.