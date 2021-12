Maar intussen, in Australië, zegt minister-president Scott Morrison iets heel anders:

"We have got to get past the heavy hand of government and we've got to treat Australians as adults," Morrison said at a news conference in Queensland Tuesday.

"We have to move from a culture of mandates to a culture of responsibility. That's how we live with the virus into the future." (CNN)

Dus nog even voor de duidelijkheid in het Nederlands: "We moeten van een cultuur van mandaten naar een cultuur van verantwoordelijkheid. Zo leven we in de toekomst met het virus." Hij wil niet meer overgaan op lockdowns en boetes bij opleving van het virus.