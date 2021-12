Sinds we op 5 juni 2019 berichtten over de 74-jarige vrouw die een sub-optimale dag toebedeeld was, startten we petities, ketenden ons aan bijtankende helikopters en zonden opiniestukken naar de Wall Street Journal die nooit geplaatst werden. En het heeft gewerkt. Want we geloven dan misschien niet in rechtvaardigheid, maar wel in recht. "Katalin Metro, who was airlifted from Piestewa Peak by a helicopter on June 4, 2019, filed a $2 million claim against Phoenix. A civil lawsuit was later filed in 2020 in Maricopa County Superior Court. At the City Council's meeting Wednesday, council members unanimously agreed to a "payment of up to $450,000.00 in settlement of claim(s) in Metro v. City of Phoenix." En terecht. Want elke 74-jarige vrouw met een naam als een Matrix-personage die na een struikelpartij 74 G te verduren kreeg, verdient dat.