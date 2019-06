Lelijk op je snuit gaan tijdens een wandeling langs de Piestewa Peak, soit. Je resterende leven op een houtje bijten omdat zo'n airlift bepaald niet gratis is, het moet maar. Maar in eindeloze spin van 130G afgevoerd worden, dat is toch best wel veel gevraagd. "During a news conference Tuesday afternoon, officials said during the hoist rescue, a line that was supposed to help prevent the spinning didn't prevent it, and that the phenomenon is known in the hoist rescue industry. Officials also said similar incidents have happened in the past, and that procedures were done to try and stop the spin." Ah, 'procedures', zoals de liftmeester die z'n voet er maar een beetje tegenaan probeert te drukken of zo. Ja, je kunt moeilijk zachtjes landen en de spin middels de grond proberen te stoppen natuurlijk. Volgens de hulpverleners heeft de vrouw niets aan de spin overgehouden behalve "aside from a bit of dizziness and nausea". PERSCO na de breek!