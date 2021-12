En we kunnen weer een liquidatie bijschrijven in het scoreboek van de Nederlandse criminelen. Deze keer is het de 56-jarige Itzhak Meiri die in eeuwige lockdown gaat dankzij een lokale kogelregen in Amstelveen deze ochtend. Geen lieverdje, want hij werd in 2008 in hoger beroep veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het afpersen van Amsterdamse zakenlieden, waarvan Erik de Vlieger het bekendste slachtoffer was (al ontkent De Vlieger dat zelf). Dit is alweer een tijdje terug, maar toch komt de liquidatie van Meiri niet als een verrassing, want de uit Israël afkomstige Almeerder stond al lange tijd op een dodenlijst. Bij de verdachten die in 2019 een poging deden om drugshandelaar Ahmet G. om te leggen vond de politie ook foto's van Meiri's huis en verder ontdekten agenten een peilbaken onder zijn auto, zo weet Het Parool te melden Uiteindelijk wist Itzhak, ooit ""klusjesman"" bij Yab Yum, nog ruim twee jaar uit de handen van zijn vijanden te blijven totdat hij vandaag met lood werd begroet door een in het zwart geklede man. De politie maakt jacht op deze ongeveer twintigjarige schutter, maar de kans is groot dat dit slechts een ingehuurde trekkerknijper blijkt te zijn. Wie er echt achter Meiri's dood zit en in welke smerige zaakjes deze professionele afperser zich nu weer had ondergedompeld, blijft voorlopig nog even vissen. Maar het mag duidelijk zijn, het opsluiten van topstukken als Holleeder en Taghi heeft de Nederlandse straten nog niet veel veiliger gemaakt.