De Babylon Bee. Nadrukkelijk niet even grappig als The Onion tijdens hun piek, maar gelukkig lachen we sinds Bidens """overwinning""" alleen nog uit ideologische beweegredenen. Rechts-christelijke satire die bijna altijd leuk is zolang je het met de impliciete boodschap eens bent, maar toch altijd leuker had gekund. Maar hey, moeten wij zeggen. En zij hebben wel de best geknipte cryptohandelaar ter wereld aan tafel en onze laatste gast wat Omtzigt dus. Bovenstaand de (best wel grappige) trailer, onderstaand enkele fragmentjes en helemaal onderaan de gehele aflevering van1 uur 39 minuten en 40 seconden.

"Woke-virus is een van grootste bedreigingen voor beschaving"

Pocahontas wordt op een reservaat gezet

De hele aflevering

Bediscussieer