Ik begrijp iets niet.

Omicron wordt aangetoond door het fenomeen S-Gene Target Failure.

www.who.int/news/item/26-11-2021-clas...

"Several labs have indicated that for one widely used PCR test, one of the three target genes is not detected (called S gene dropout or S gene target failure) and this test can therefore be used as marker for this variant, pending sequencing confirmation."

Maar SGTF werd ook gebruikt voor B.1.1.7, de Alpha/ Britse variant.

jamanetwork.com/journals/jama/fullart...

"April 8, 2021

S-Gene Target Failure as a Marker of Variant B.1.1.7 Among SARS-CoV-2 Isolates in the Greater Toronto Area, December 2020 to March 2021"