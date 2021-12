Daar sta je dan met je tronie op Geenstijl. Met je overdreven opzichtige Gucci-pet (waarschijnlijk nep) en je met haar omcirkelde smoelwerk op het moment dat je vijfduizend euro uit de muur trekt met een gestolen bankpas. De pincode ontfutselde je aan de 84-jarige eigenaar door je voor te doen als bankmedewerker. Oh, oh, oh, wat ben je trots dat je een bejaarde te slim af was en zo bij het ingaan van de winter iemands rekening leegtrekt. Kun je mooi over opscheppen bij het andere nepkleding dragende tuig. Het getuigt echter wel van een bijzondere vorm van domheid dat je in deze tijden van mondkapjes het niet voor elkaar krijgt om je bakkes te verbergen voor de camera in de flappentap. Dan sta je dus zo met je sullige kop op het internet met het verzoek aan iedereen die de discutabele eer heeft om de identiteit van deze oelewapper te kennen om even contact op te nemen met de plaatselijke bromsnor. Want bejaarden beroven is een taak van de overheid; daar hebben we geen Gucci-klojo voor nodig.