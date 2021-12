Iedereen boe huilie bah whagarbl over de lockdown, maar we hebben geen lockdown, want we kunnen nog steeds naar buiten & zelfs naar de supermarkt. En zelfs daarover is gezeik, want naar de supermarkt is Rechten van De Mens !!!!1!, vastgelegd doorhet EHVRM!!!!!!1!, dus er zijn alweer lieden die dreigen met tribunalen omdat ze hun Knorr Wereldgerechten niet mogen halen als zij dat willlen. Omdat we een MinPres hebben die nooit kookt en ook maar wat uit zijn nekhaar kletst, hiero een handige handleiding voor een ordentelijke dagbesteding in de essentiële wereld des supermarkts.

08:00 - 10:00 uur: Alle 70-plussers, want die zijn toch vroeg wakker

10:00 - 12:00 uur: Alle 60-plussers, want in NL Pensioenland hebben die allemaal vrij

12:00 - 14:00 uur: Alle bakfiets- en moederhartmoeders & die bolle van DPG

14:00 - 16:00 uur: Alle alcoholisten want het is bijna Vijf Uur

16:00 - 18:00 uur: Al het studententuig

18:00 - 22:00 uur: Mensen met een echte baan

20:00 - 22:00 uur: Bloggers, influencers, internetmensen, Bas Paternotte